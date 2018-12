Gwendoline Christie promete que el final será intenso – Game of Thrones

Con cada una de las declaraciones hechas por parte del elenco de Game of Thrones, donde destacan la de Peter Dinklage, Sophie Turner y Maisie Williams, estamos pensando seriamente tomar terapia antes y después de ver la temporada final de la serie de HBO.

Y aunque parece exagerado, un nuevo manifesto de Gwendoline Christie nos hace creer que no estamos tan mal en pensar la decisión. La actriz que ha dado vida a Brienne of Tarth hizo una pequeña pero impactante revelación: “Vas a necesitar terapia” le dijo a a E! News durante la alfombra roja de Welcome to Marwen.