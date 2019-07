¿Ha llegado el momento de S.W.O.R.D?

Hace poco más de una semana llegó a los cines, por fin, la última película de la Fase 3 del MCU, Spider-Man: Far From Home. En ella, nuestro querido Peter Parker debe lidiar con las consecuencias de lo sucedido tras los eventos de Avengers: Endgame y, además, nos da algunas pistas de lo que puede llegar a venir. Si no has visto aún Spider-Man: Far From Home, este es el momento de minimizar este artículo, sacar entradas para la próxima función, verla y después seguir leyendo, pues a partir de aquí, entramos en terreno de spoilers.

En su nuevo film, Peter Parker intenta desconectarse un poco de todo lo vivido con los Avengers en sus batallas contra Thanos. Para eso, se embarca en un viaje escolar por Europa, donde lo único que desea es llevar una vida de joven adolescente un poco más normal. Por supuesto, su descanso se verá interrumpido cuando aparezcan unas criaturas llamadas “Elementales” y un luchador desconocido se arriesgue para enfrentarlas. Ese nuevo guerrero será Quentin Beck, a quien los medios comenzarán a llamar Mysterio. Ante la aparición de los “Elementales“, Nick Fury reclama la participación de Peter en la batalla contra estos monstruos, secuestrando de alguna manera las vacaciones del joven arácnido, quien no parará de buscar excusas durante buena parte del film para no hacerse cargo de la responsabilidad que conlleva su poder. Finalmente, Marvel nos dará la primera pista de lo que se viene: Peter heredará de Tony Stark unas gafas de sol que, en realidad, poseen una inteligencia artificial denominada EDITH (Even Dead I’m The Hero) y que lo apuntan como el sucesor de de Iron Man. Peter tendrá muchas idas y venidas hasta aceptar esta idea, pero finalmente conseguirá amigarse con la noción de que Tony siempre vio en él algo más y, de algún modo, comienza a perfilarse como uno de los grandes líderes de la fase que viene.

Sin embargo, no es esto lo que nos ocupa hoy. En las escenas finales de Spider-Man: Far From Home descubrimos que el Nick Fury (y la María Hill) con el que Peter lidió durante toda la película es, en realidad, Talos (junto a su esposa Soren), el alienígena de la raza skrull que conocimos y aprendimos a querer en Captain Marvel. Tras la primera sorpresa, que le echa un guiño a la idea de los fans de que lo próximo que adaptará Marvel en su Fase 4 será el arco argumental de Secret Invasion, vemos al verdadero Nick Fury. El mejor espía del mundo no está vacacionando: está en algo que parece ser una nave, en algún punto del espacio, trabajando. Fury en el espacio, trabajando codo a codo con los skrull, le abre la puerta a S.W.O.R.D., la contraparte de S.H.I.E.L.D. No sería raro que Nick Fury, tras haber experimentado (más de una vez) las amenazas terribles que pueden venir del universo y más allá este dejando S.H.I.E.L.D. atrás para ampliar su perspectiva. Sabemos que este líder está decidido a hacer todo lo que esté a su alcance para proteger la Tierra. S.W.O.R.D. (Sentient World Observation and Response Department) se ocupa de proteger a la Tierra y a la humanidad de todas las amenazas que puedan venir de cualquier parte de la galaxia, logrando nuevas alianzas y nuevas formas de evitar volver a ser el escenario de la locura que se vivió con Thanos. Esta agencia apareció en los cómics por primera vez en Astonishing X-Men, su líder original es Abigail Brand y su base de operaciones, llamada The Peak, es destruida durante los eventos denominados Secret Invasion.

Tras ver Spider-Man: Far From Home parecería ser que el universo de Marvel se ha vuelto mucho más grande. ¿Te gustaría ver todo esto en pantalla? ¿O preferirías que los héroes sigan siendo mucho más terrenales y amigables, como nuestro querido Peter Parker?