Había una mejor explicación sobre Palpatine en cortes previos

¿Confundidos, con la inexistente razón por la cual el Emperador Palpatine sigue vivo en Star Wars: The Rise of Skywalker? No se preocupen… no son los únicos.

Y lo que es peor… ¡sí había una explicación más amplia sobre por qué el malvado seguía vivo y conectado a ese aparato tan extraño!

La editora Maryann Brandon confesó esto a The Huffington Post:

“Era como un delicado balance que nos hizo ir y venir mucho sobre qué queríamos revelar. Algunas escenas cambiaron un poco, en la forma en la que las presentamos a la audiencia. Al final, terminamos mostrando mucho menos de lo que hicimos al inicio“.

La editora de cabecera de JJ Abrams confesó que “había un poco más de información sobre Palpatine, lo que lo mantenía vivo, pero parecía salirse de contexto“.

¿Más información? ¡Todos queríamos eso! ¿Por qué nos quitaron algo TAN importante de la trama?