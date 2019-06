Indagamos en el archivo y tratamos de ir por el camino del verosímil. Cuando se hacen este tipo de biopics no todo es una foto exacta de como fue en realidad. Eso sería un documental, nosotros hacemos una ficción. Mi personaje no es una especie de justiciero intentando llegar a la verdad. Eso es lo que me resultó interesante, es un tipo que navega con sus subjetividades y sus contradicciones siguiendo la línea de la investigación. Monzón era su ídolo como era el de muchos.