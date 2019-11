Sin lugar a dudas, Watchmen es uno de los grandes estrenos de este 2019 que se está terminando. La nueva adaptación de la obra de Alan Moore y Dave Gibbons ya cosecha una buena cantidad de fans que, domingo tras domingo, siguen con ansias los episodios. Gracias a la gente de HBO, pudimos hablar con los actores que encarnan a dos de los personajes más enigmáticos y misteriosos de la serie de Damon Lindelof: Hong Chau, quien interpreta a Lady Trieu, y Louis Gossett Jr., que se pone en la piel del abuelo de Angela Abar, Will Reeves.

Entrevistador: ¿Cuán familiarizados estaban con la novela gráfica original de Watchmen antes de involucrarse en este proyecto? Hong Chau: No sabía nada sobre Watchmen antes de unirme al show o reunirme con Damon – me explicó toda la novela gráfica, que es bastante para retener en la mente de una vez. Pero luego me explicó su versión del show y lo que quería hacer y cómo Lady Trieu, mi personaje, encaja en todo eso. Fue muy útil para mí saber, como actriz asiática, por qué me eligió a mi y por qué estoy allí, porque no quiero ser el personaje asiático simbólico que solo está allí para cumplir con una cuota de diversidad: Lady Trieu es orgánica para la historia porque Vietnam es una parte importante de la novela gráfica y tiene sentido que ella esté y sea una parte integral de la adaptación de Damon Lindelof. Pero aún así, no sabía qué pensar sobre todo lo que se habló en la primera reunión, porque había mucha información abstracta. Pensé que entendía aproximadamente el 75% de lo que estaba diciendo, pero no fue hasta que pude leer los guiones de los primeros cuatro episodios que esas ideas tan abstractas finalmente comenzaron a asentarse y a formar una imagen clara de la historia, el mundo, el tono. El show no me me habría llamado la atención si solo estuviera al servicio de una trama extraordinaria y astuta. Es muy inteligente y está lleno de grandes ideas e imágenes fuertes y es muy atrevido. Aprecié que Damon Lindelof no tenga miedo de moverse dentro de un área gris y permitiendo que el espectador -no solo el espectador- sino también los actores que trabajamos en el programa, presentemos nuestras propias ideas y opiniones sobre nuestros personajes y lo que significa cuando hacemos o decimos algo. Louis Gossett Jr.: Coincido. Hay algo que no estoy seguro de si la gente entiende con respecto a los actores afroamericanos. Han habido muchas historias que son bastante relevantes, incluyendo “Raíces” (Roots, 1977), sobre cómo hablamos y lo que pensamos, que vienen de otra mentalidad, en lugar de usar nuestra mentalidad con la que hemos vivido. Nos están diciendo cómo debemos hablar y cómo debemos mirar y cómo debemos actuar para contar nuestra propia historia. Yo formé parte de esa transición, y descubrí que dicha transición comenzó a enfermarme. Tuve que tomarme un par de días libres por sentirme mal y algunos de mis contemporáneos hicieron lo mismo, y descubrimos lo que nos pasaba. No estábamos siendo auténticos. Roots tenía ese triple significado, cuando podíamos decir lo que pensábamos frente a la cámara sin ser corregidos y eso era simbólico, existía en todos los programas de televisión y películas existentes hasta Roots.

Así que tuvimos estos momentos como un “coitus interruptus” en los que no éramos auténticos y no nos dejaban ser auténticos. Ahora, pasa el tiempo y llega Watchmen, con la brillantez de Damon, quien nos da solo un boceto del personaje, confiando en personas como esta dama aquí, yo y Jeremy, para que sean auténticos. Y está abierto al cambio de quiénes somos y qué pensamos.

Ahora me llamo a mí mismo africano americano, ya no afroamericano, porque digo lo que pienso y para asegurarme de que el discurso racial no me haga daño. Damon ha escrito algo confiando plenamente en mí y en ella.

E: ¿Así que Damon les da mucha libertad para que ustedes puedan apropiarse de los personajes? LGJ: Sí, y está abierto y dispuesto a cambiar lo que sea necesario. Es un soplo de aire fresco. HC: Le pregunté en nuestra primera reunión: “¿Ya tienes una idea de cómo es Lady Trieu?“, Y él dijo: “No, en realidad estoy interesado en ver lo que aportas. No tengo nada“. Así que fue una experiencia muy colaborativa para mí trabajar con Meghan Kasperlik, nuestra maravillosa diseñadora de vestuario en el programa, porque mis trajes realmente hablan sobre el comportamiento del personaje y cambiaron la forma en que hablaba, mi cabello y el maquillaje, me encantó todo. E: Ambos de sus personajes parecen ser los que, más que cualquiera de los otros, conectan la historia con las ideas del legado y el pasado. Y además del impacto del imperialismo y el intervencionismo. Sin tener que revelan demasiado, ¿pueden contar un poco sobre como sus personajes se conectan con esas ideas? HC: El concepto de legado es una idea interesante porque el legado nos parece algo progresista a mí y a Lady Trieu, tan adelantada e innovadora como su compañía, al mismo tiempo carga con su pasado y tiene mucho equipaje, hasta el punto en que literalmente vive dentro de esta burbuja que se erigió para sí misma, debido a una promesa que le hizo a su madre.

También hay algo muy humanizante y dulce en eso, porque no importa cuán exitoso, poderoso o grande seas, esta mujer todavía siente nostalgia y anhela una madre que ya no está con ella. Fue un buen momento vulnerable para poder mostrar, porque no sé cuántos más habrá para mi personaje en el show. LGJ: Estoy bastante emocionado. Espero que Damon nos mantenga a los dos. HC: Se la pasa hablando de la segunda temporada. Anda dando vueltas diciéndoles a todos: “Sí, somos el programa que está reemplazando a Game of Thrones“. Me encanta que te tengamos en el programa, a ti, a Jeremy y a los demás, pero a ti en particular, porque no puedo imaginar a alguien que te mire a la cara y no recuerde el pasado de Estados Unidos, porque has vivido eso. Tenemos una memoria a corto plazo en nuestra cultura, no recordamos nada más allá de los 15 o 20 años, y es importante que las personas puedan mirar la cara de Lou Gossett Jr. y pensar que hubo un momento en Estados Unidos donde las escuelas fueron segregadas. Este no es un fenómeno reciente, el racismo. Esto se ha estado ocultando a la vista de todos durante mucho tiempo y no hemos lidiado con eso. Y se manifiesta de maneras extraña y ocurre en un nivel muy inmediato dentro de nuestras familias o vecindarios o escuelas, pero también a nivel institucional. LGJ: Está en el ADN.

E: ¿Crees que el supremacismo blanco siempre estuvo allí, que siempre estuvo inactivo y que la administración actual le ha dado legitimidad, o crees que hay algo en el aire actualmente que lo hace más virulento de lo que pudo haber sido en el pasado reciente? HC: Siento que la forma en que nos comunicamos ahora es demasiado rápida y no permite respuestas reflexivas y a menudo se nos pide elegir un bando de inmediato o tener una opinión, una opinión muy fuerte y estridente sobre cualquier cosa, de inmediato. Y creo que hubo un momento en el que podías pensar un poco en lo que ibas a decir, alejarte de una situación y regresar a ella, y no creo que ese sea el caso en este momento, lo que podría ser la razón por la que todo se siente tan intenso ahora. LGJ: Creo que, porque he estado trabajando de esto durante tanto tiempo, hay ciertas lecciones que he tenido que aprender. A veces las rechacé, a veces las acepté con disgusto.

No tenía antecedentes de ser segregado, legales, pero iguales y todo eso. Me crié en un vecindario diverso donde nadie tenía dinero, por lo que éramos una sociedad con todo tipo de personas de todo el mundo. Compartimos cosas. Si alguien conseguía algo de comida, una ganancia inesperada, iba a buscar comida para todo el vecindario. Esas son mis raíces. Y una vez que recibí el don de la actuación y me metí en el teatro, el cine y otras cosas, eso también fue así, pero en el resto del país no lo fue. Entonces, me encontré atado a los árboles y todo tipo de cosas, la desigualdad estaba en el ADN. Tenía que lidiar con eso, de lo contrario estaba perdido. Y aprender a sobrevivir y recurrir a un grupo de amigos con los que siempre podría contar, que dirían: “No te preocupes por esos tipos. Ven con nosotros todas las noches“.

E: Una de las preguntas que hace el show es dónde se traza la línea entre heroísmo y vigilantismo. LGJ: Sí, esa es una pregunta difícil. E: Entonces, cuando interpretas a tu personaje, ¿crees que está en el lado del bien o tiendes a inclinarte al lado de lo cuestionable? HC: Para Lady Trieu, en el guión está escrita con mucha fuerza y no quería rehuir a eso dando una actuación más limitada. En términos de bueno o malo, héroe o villano, creo que tenemos cualidades de ambos en todos nosotros. Entonces, las percepciones de las personas cambian a medida que la escala se inclina hacia un lado u otro, en cada acción individual que tomemos. Eso fue algo en lo que fuimos trabajando momento a momento y episodio por episodio. Pero volviendo a la pregunta original, creo que nuestro programa hace muchas preguntas y no da muchas respuestas, que es lo que me encanta, pero eso es algo que probablemente frustrará a la gente. La gente siempre está buscando esta declaración realmente enfática de "esto es lo que debemos hacer" o "esto está mal" o "esta es la forma correcta de hacer las cosas" y no creo que el show lo haga. E: Bueno, espero que la gente sepa que si van a ver un show de Damon Lindelof, no van a obtener respuestas fáciles. De lo contrario, ¿en qué están pensando? HC: Necesitamos tener estos espacios seguros para hacer preguntas como: "¿Qué pasa si esto sucedió?" Y es por eso es que estamos teniendo esta conversación, al menos en los Estados Unidos en este momento, sobre quién puede contar qué historias y quién puede interpretar qué personajes. LGJ: Hay que correr las cortinas y deshacernos de las máscaras. HC: Creo que es realmente importante proteger a los artistas y las voces creativas, porque este medio es el mejor lugar para tener estas discusiones, no en la calle. LGJ: Absolutamente. También es el lugar más seguro para hacerlo.