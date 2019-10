Este proyecto tiene mucha identidad y creo que en gran parte esto se debe al talento que hay detrás de cámaras. Los directores y escritores son latinos y sus contribuciones se notan en la historia de Vida. ¿Cómo se sienten al respecto?

Mishel Prada: Es como una familia y cada vez que estamos en el set se siente como regresar a casa. Es un primer trabajo muy bello. Es todo lo que conozco y me gusta.

Melissa Barrera: A mí me pasa algo similar. Yo me fui a Los Ángeles y casi inmediatamente me dieron el papel en Vida. Venía de México, de trabajar con actores mexicanos y escritores mexicanos, entonces no sentí un cambio tan radical porque llegué a un set donde se hablaba español, donde los escritores eran latinos y la creadora era mexicana. Fue una transición muy fácil, pero para mí fue sorprendente entender que esta experiencia es rara en esta profesión y específicamente en Estados Unidos. Es raro tener la oportunidad de romper algunos esquemas y barreras que normalmente existen en Estados Unidos para la creación de este tipo de proyectos y que Starz haya decidido confiar en Tanya Saracho, quien es la creadora de la serie, y además le diera la autoridad para contratar únicamente a guionistas latinos porque ellos son los que conocen verdaderamente esta experiencia y ellos son los que la van a escribir con autenticidad es increíble. Por eso la respuesta ha sido tan positiva, porque sólo estamos diciéndole al mundo: así somos.

MP: Cuando algunos amigos venían al set a visitarme, ellos estaban sorprendidos y decían “wow, nunca he visto nada así.” Yo pensaba “¿entonces es diferente en otras partes?” Lo sabía, pero en esos momentos lo sentí profundamente.

MB: Este show es un parteaguas en la industria estadounidense. Ahorita todos los canales y plataformas están hambrientos de historias como la nuestra y la verdad es que no es fácil hacer un show así. Muchas cosas se tienen que alinear y quizá puedes planearlo, pero no siempre vas a tener la respuesta del público que buscas o el elenco adecuado. Con nosotros funcionó porque los ejecutivos nos apoyaron y quedó muy bien. Ahora nosotras tenemos la responsabilidad, sin querer, de continuar esta historia y seguir representando una parte del movimiento latino en Estados Unidos.

¿Cuál es el desafío que ven ustedes de hacer producciones para un público latino que escapen de los estereotipos que han impuesto sobre la comunidad en Estados Unidos?

MB: Lo más importante es tener a gente como Tanya en el poder y que diga “ya no más.” Las personas que toman las decisiones son las que tienen el poder y las que usualmente dicen “vamos a hacer lo mismo porque sabemos que funciona” o “vamos a arriesgarnos y vamos a contar historias diferentes”. El público está hambriento por ver contenidos diferentes; ahorita los refritos están a todo lo que da… entonces hay una falta de historias originales y de gente latina en posiciones de poder para que ellos den luz verde y hagan más shows como Vida. En Vida, por ejemplo, se le dieron muchas oportunidades a directoras latinas sin experiencia en televisión; se les dieron oportunidades a escritoras latinas en el writer’s room que tienen el talento pero como no tenían experiencia, no habían conseguido el trabajo que buscaban. Starz, nuestra producción y Tanya tomaron esos riesgos y contrataron a esta gente para prepararla con la esperanza de que ellos, más adelante, le den la misma oportunidad a otros artistas.

MP: En esta industria nadie quiere ser el primero, todos quieren ser el segundo.

MB: La comunidad latina está entiendo que nos están borrando de la narrativa, de las historias de las películas, que nos están dejando a un lado, que somos un personaje que entra y sale… Nunca estamos en póster, ¿sabes? Y la comunidad ahora está alzando la voz y nosotras somos parte de ese movimiento.