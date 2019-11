Hablamos con Tim Wardle acerca de su documental sobre trillizos separados al nacer

Tim Wardle : A mí la historia me impactó y me interesó desde que la escuché, por eso quise realizar el documental. Me parecía impresionante que existiera este caso tan increíble. Quería conocer más y se nota que la audiencia también tenía mucha curiosidad.

ST: ¿Quieres hacer más documentales como este? Es decir, de este mismo tipo de casos que todavía no hayan salido a la luz.

TW: La verdad es que no, tardé 6 años de mi vida en realizarlo, en el medio me casé y tuve dos hijos. En este momento estoy trabajando en dos proyectos de drama y uno es para los Estados Unidos. Me gustó, pero no me interesa seguir más este tipo de casos.

ST: ¿Crees que hubo o hay casos similares en Latinoamérica?

TW: La verdad no lo dudo, no creo que haya sido solo un experimento de los Estados Unidos, pero hasta que no se revelen nunca lo sabremos.