¿Habrá secuela? James Gunn responde…

¿Les gustó Brightburn: El hijo de la oscuridad? Es cierto que no fue un éxito taquillero y aunque la crítica no la condenó, no brilló tanto como otras películas hace algunos meses.

No obstante, esta especie de what if de Superman dirigida por David Yarovesky consiguó un sólido nicho de entusiastas que claman por una secuela.

Pues bien, para ese grupo de fans hay esperanza. En entrevista para EW, el productor James Gunn dijo:

“Pienso que estaré atado por unos años con Suicide Squad y entonces Guardians, pero estamos hablando de la secuela”.

¿Habrá más historia detrás del maníaco superpoderoso Brandon Breyer? Habrá que esperar un poco más…