Habrá spinoff de la maguita boba… ¡en forma de isekai! – Magical Sempai

Magical Sempai fue una de las adaptaciones del manga al anime más exitosas el verano pasado.

Las aventuras de la sexy y boba aspirante a maga en preparatoria conquistaron el corazón de propios y extraños a la animación japonesa, y sus breves 12 episodios de primera temporada están disponibles ahora mismo en Crunchyroll.

Pues bien, Manga 4koma Palette anunció que publicarán un spinoff en manga llamado Isekai Senpai wa Kono Sekai de mo Ponkotsu na Yo Desu (Fantasy World Sempai: Looks Lile Kejina Sempai is a Failure in This World, Too).

No hay nada oficial, pero muy probablemente Isekai Senpai también tenga adaptación anime. ¿Les gustaría?

Shotan (mangaka del original) estará a cargo de este spinoff y se estrenará en enero de 2020. ¡Miren la preciosa portada!