Aunque no hay una sinopsis clara de la historia, se espera que Clint Barton , interpretado por Jeremy Renner , entrene a este nuevo personaje para asumir el puesto dentro del MCU, lo que más tarde podría dar paso a un grupo de jóvenes Avengers.

La actriz conocida por su trabajo en Bumblebee y The Edge of Seventeen está en pláticas para dar vida a Kate Bishop , la tercer persona en adoptar la identidad de Hawkeye y la primera mujer en hacerlo dentro de los cómics.

Esta no es la primera vez que Steinfeld interpretaría a un personaje de Marvel, ya que el año pasado dio vida a la versión animada de Spider-Gwen en la cinta ganadora del Oscar, Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Hawkeye estrenará en otoño de 2021 tal como se reveló en la Comic-Con de este año y será escrita por Jonathan Igla (Mad Men), quien además tendrá el crédito de productor ejecutivo.