Hank Azaria explica por qué decidió dejar de interpretar a Apu – Los Simpson

El actor habló por primera vez sobre su alejamiento de uno de los personajes clásicos de Los Simpson.

En los últimos años, Fox y los productores del programa fueron criticados porque trataban a Apu incorrectamente, difundiendo un comportamiento racialmente estereotípico que no ayudaba a combatir el racismo que sufren las personas indias en Estados Unidos.

En una entrevista con The New York Times, Azaria dijo que estas críticas realmente lo afectaron: “Una vez que me di cuenta de que esa era la forma en que se pensaba al personaje, simplemente ya no quería participar de ello. No me sentía bien al hacerlo”.

Azaria agregó: “Lo que sucedió con este personaje es una ventana a un tema importante. Es una buena manera de comenzar la conversación. Puedo ser responsable e intentar compensarlo lo mejor que pueda “. Aún no está claro si Apu continuará siendo parte del show, con la voz de otro actor o será retirado, pero esta es una gran reacción de Hank, a veces se necesita de estos problemas para que las cosas mejores.