Hans Zimmer será el compositor musical de la nueva película de Bond

El compositor musical Hans Zimmer, conocido por su trabajo en películas como Gladiator e Inception, ha sido elegido para desarrollar la banda sonora original de No Time To Die, la nueva película de James Bond que marca la vigésimo quinta de la saga y la última de Daniel Craig.

Él reemplazará al compositor estadounidense Dan Romer (Beasts of the Southern Wild, Beasts of No Nation), elegido por el director Cary Fukunaga, quien fuese despedido por “diferencias creativas” de acuerdo a lo revelado por la empresa Eon Productions de la familia Broccoli. La postproducción de la banda sonora ya está en desarrollo en la ciudad de Londres.