Harley Quinn llega a Fortnite

Este viernes 7 de febrero se estrena Birds of Prey en salas de cine… ¡y Fortnite lo sabe!

En estrategia similar a la que hemos visto con películas como John Wick y Star Wars: The Rise of Skywalker, Epic Games estableció una oportuna alianza con Warner Bros. Pictures para llevar a la bella, demente y letal Harley Queen a un universo donde seguramente se sentiría muy cómoda… ¡Fortnite!

El skin de Harley Quinn tendrá dos aspectos diferentes –acordes al look de Suicide Squad y Birds of Prey– y peculiarmente todo forma parte del paquete de San Valentín (Love and War) para el popular videojuego battle royale.