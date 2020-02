Harrison Ford habla del regreso de Han Solo

Todos sabemos que “entre broma y broma”, Harrison Ford siempre ha manifestado cierto hastío cuando los insistentes warsies le preguntan cosas sobre su personaje en la saga de Star Wars, Han Solo.

Así que no es novedad que, en entrevista para USA Today, el actor haya respondido esto cuando se le preguntó sobre su conversación con el director JJ Abrams, concerniente al regreso de su personaje en Star Wars: The Rise of Skywalker.

“Cuando JJ me pidió que lo hiciera, yo le dije: ‘¿Estás bromeando? ¡Estoy muerto!‘ Y él dijo: ‘Algo así. Tú puedes hacerlo’. No tenían nada escrito en ese momento, pero dijo que sería genial, así que acepté. Si JJ te pidiera algo, probablemente también lo harías. Es un tipo muy persuasivo“.

Ford celebró haber tenido la oportunidad de hacer una escena más con el personaje de Adam Driver, afirmando que la misma sirvió para continuar el desarrollo de Ben Solo.

¿Y dónde regresó nuestro querido Ford y su desdén hacia Han Solo? Cuando se le preguntó si en dicha escena el personaje era un Ghost Force o una proyección mental en la cabeza de Kylo Ren, a lo que dijo: