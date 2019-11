Harrison Ford protagoniza una nueva película para Disney

Parece que Disney está apostando fuerte a los animales, aquí tendremos al actor acompañado de un gran amigo perruno.

Disney lanzó el primer trailer de la adaptación del clásico literario de Jack London, The Call of the Wild. En ella vemos la historia de Buck, un perro de gran corazón cuya maravillosa vida doméstica se pone patas arriba cuando de repente es desarraigado de su hogar en California y trasladado a Alaska durante la fiebre del oro de la década de 1890.

Como vemos en el adelanto, los animales de la película dirigida por Chris Sanders están creados con CGI y su elenco está conformado por Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan, Bradley Whitford y Colin Woodell.

Michael Green es el encargado del guión, Erwin Stoff actuó como productor y Diana Pokorny como productora ejecutiva. Su estreno en cines es el 21 de febrero de 2020.