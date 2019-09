Harry Potter and the Cursed Child podría llegar al cine con el elenco original de la saga

En el último año, y con una ola de remakes/revivals/reboots en el cine y la televisión, mucho se ha especulado sobre el futuro de la saga de Harry Potter en los medios audiovisuales. Anteriormente ya les había informado sobre una posible serie basada en el mismo universo, y hoy un nuevo rumor apunta a una adaptación de Harry Potter and the Cursed Child.

El libro secuela de la saga original explora la historia 19 años después de los sucesos finales de Harry Potter and the Deathly Hallows ahora centrada en la relación de Harry Potter y su hijo Albus Severus Potter, quienes tendrán que lidiar con el peso de la historia del pasado que ha estado presente en la familia.

Esta información por supuesto no ha sido confirmada oficialmente, pero es difundida por el sitio We Got This Covered, el mismo que advirtió sobre una serie de Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor, una serie de She-Hulk y la secuela de Aladdin. Las primeras dos noticias ya confirmadas.

¿Les gusta la idea?