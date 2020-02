Harvey Weinstein es declarado culpable de agresión sexual

A semanas de haber comenzado el juicio en contra de Harvey Weinstein en la corte de Nueva York, el famoso productor de cine fue encontrado culpable por agresión sexual en primer grado y en tercer grado en contra de dos diferentes mujeres.

El jurado formado por siete hombre y cinco mujeres deliberaron su decisión por más de 24 horas encontrando culpable al magnate de 67 años de edad por los hechos en contra de la ex asistente de producción Mimi Haleyi (2006) y Jessica Mann, una aspirante a actriz (2013).

A su vez fue absuelto de dos cargos más, hecho que le valió para no ser condenado de por vida a prisión. Ahora se enfrenta a una condena que podría llegar hasta los 25 años.

Aunque el juez James Burke rechazó que esto sea un hecho histórico para el movimiento #MeToo, muchas actrices de Hollywood así lo han tomado después de denunciar el acoso que sufrían de parte del productor de películas como Shakespeare in Love, The Lord of the Rings, The Hateful Eight, sólo por mencionar a algunas.