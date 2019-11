Hasbro anuncia que no habrá juguetes de Baby Yoda esta Navidad – The Mandalorian

¡Fue bonito, mientras duró la ilusión! Aunque sí habrá playeras y algunos artículos relacionados con The Mandalorian y el llamado Baby Yoda, lamentablemente Santa Claus no traerá juguetes de El Niño esta Navidad…

Hasbro confirmó a Vanity Fair que no habrá juguetes ni figuras del “bebé de 50 años” de la raza de Yoda en tiendas esta Navidad, justamente porque la producción de The Mandalorian mantuvo en secreto su identidad y no había tiempo suficiente para su fabricación y distribución. Se espera que los juguetes lleguen en 2020.

Por supuesto, esto ha abierto la oportunidad para que emprendedores y artistas expertos en ventas en Etsy, eBay y Mercado Libre hagan sus creaciones y posiblemente engrosen sus carteras estas fiestas… cuidando que Lucasfilm no los demande, por supuesto.

¿Lamentan la ausencia del Niño Yoda esta Navidad?

Un momento… ¿estamos yendo demasiado lejos?