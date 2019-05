Hasta hoy, TODO lo que sabemos de la tercera temporada – Stranger Things

Era obvio: la segunda temporada de Stranger Things resultó ser una muy digna continuación de la adictiva primera temporada de la serie más vista al día de hoy de Netflix. Pero algo no fue obvio: el desarrollo de esa segunda temporada nos dejó con más preguntas que respuestas, y abrió nuevos ejes de análisis, los mismos que generan teorías, una tras otra, para lo que se viene en la próxima entrega. Es muy difícil tener muy en claro qué es lo que sucederá en la nueva temporada de Stranger Things, por eso en este artículo te dejamos todo en lo que sí estamos seguros que sucederá a partir de declaraciones de la producción de la serie y datos que andan circulando gracias a las redes y Netflix mismo.

1 . Habrá un nuevo salto temporal

Era lógico, pero nunca está de más decirlo: la tercera temporada de Stranger Things no continuará justo donde se detuvo la segunda. La razón es simple: los actores infantiles están creciendo y la producción de la serie debe acomodarse. Los hermanos Duffer ya lo anticiparon allá por 2017 en un reportaje exclusivo para The Hollywood Reporter:

Nuestros niños están creciendo. Van a ser casi un año mayores cuando comencemos a filmar la tercera temporada. Esto proporciona ciertos retos. No podemos empezar justo después de que termine la segunda temporada, y eso nos obliga a hacer un salto de tiempo. Pero lo que nos gusta es que hace evolucionar al show. — Hermanos Duffer

2 . El Mind Flayer volverá

La segunda temporada de Stranger Things presentó a una nueva amenaza para el pueblo de Hawkins: el Mind Flayer. ¿Qué cosa? El Mind Flayer, o sea, esa criatura en forma de araña / pulpo cuyo nombre también fue inspirado en el juego preferido de Will y su pandilla: Dungeons & Dragons. El Mind Flayer, al final de la S2, todavía estaba en el Upside Down y se apareció en la escuela Hawkins mientras se desarrollaba el baile de invierno. Como ya dijimos, habrá un salto de tiempo al comienzo de la próxima temporada, pero está claro que el monstruo todavía tendrá una gran presencia en el show, por lo menos eso dijo el productor ejecutivo de la serie, Dan Cohen, en una entrevista con TV Guide:

Hubo otras formas en las que pudimos haber terminado la temporada, pero creo que fue un final muy fuerte y lírico, y realmente nos permite decidir dónde vamos a querer al sumergimos en la temporada 3. Todo es posible. — Dan Cohen

3 . Un mundo limitado

La segunda temporada de la serie expandió el mundo de Stranger Things a través de nuevos roles (pensemos en “la hermana” de Eleven, por ejemplo), sí, pero esta tercera no agregará nada más fuera de ese paradigma; puede ser (y será así) que haya nuevos personajes, pero eso no significa que se amplía el espectro de acción como sí sucedió en la S2. Los mismos hermanos Duffer lo corroboraron en una entrevista con IndieWire, afirmando que la historia será más íntima: quieren que “todos los personajes tengan un interesante viaje para seguir adelante”. De alguna manera nos dieron a entender que el mundo será Hawkins y nada más, y no como en la temporada anterior en la que Eleven se aleja y su radar abarca más espacios.

4 . Miedo, miedo y más miedo

Mientras que el elenco y los creadores se han mantenido callados sobre cualquier detalle clave de la temporada 3, han prometido MUCHO horror. “Si bien es nuestra temporada más divertida, también resulta ser nuestra temporada más brutal”, dijo Ross Duffer. El elenco ha confirmado esto. Natalia Dyer, quien interpreta a Nancy Wheeler, calificó a la temporada 3 como “más grande, más oscura, más aterradora” que las dos primeras. Noah Schnapp, quien interpreta a Will Byers, le dijo lo mismo a MTV News, revelando que la amenaza, sea lo que sea, es mucho más intensa esta vez. “Oh, sí, la amenaza es… es brutal. Se pone mala. Es muy grande… Siento que cada temporada es un poco más fuerte, como que se está apoderando de Hawkins“, dijo el actor de ahora 14 años.

5 . Más números

Dijimos antes: la trama no se expandirá en cuanto a nuevos ejes, pero eso no quita que los “números” salidos de los Laboratorios de Hawkins no se propaguen. En una entrevista con E!, el productor ejecutivo de la serie, Shawn Levy, dijo que “hemos dado a entender claramente que hay otros números, y no puedo imaginar que el mundo solo sepa de Eleven y Eight (Kali, la “hermana” de Eleven)”.

6 . Otra niña tendrá fuerza en la trama

Eleven, Max y ahora Erica: la hermana pequeña de Lucas eclipsó a varios en la segunda temporada del show y vuelve en esta tercera temporada con más minutos. Los hermanos Duffer lo confirmaron para Yahoo!:

Definitivamente habrá más Erica en la temporada 3. Eso es lo divertido del programa: descubres cosas mientras estás filmando. Pudimos haberla integrarla más en la temporada 2, sí, pero no tanto como hubiésemos querido porque la historia ya estaba en marcha.

7 . Serán 8 episodios

Según el teaser, serán 8 las entregas de esta tercera temporada. Aunque no tenemos un resumen de la trama para la temporada 3, y más allá de la especulación y los informes de casting, los títulos de los capítulos arrojan algo de luz sobre los nuevos personajes y los conflictos que pueden enfrentar. ¿Pero cómo son los nombres de los episodios? Van: Suzie Do You Copy, The Mall Rats, The Case of the Missing Lifeguard, The Sauna Test, The Source, The Birthday, The Bite y The Battle of Starcourt.

Sin dudas, Suzie es un nuevo personaje. Por otro lado, The Case of the Missing Lifeguard hace referencia a Billy, quien es guardavidas y algo raro pasa con él (fotos debajo) y The Mall Rats y The Battle of Starcourt abren nuevamente la puerta a…

8 . El perfecto retrato de la época

Si hay algo en lo que Stranger Things se caracterizó en sus dos primeras temporadas es en saber retratar a la perfección los años en los que transcurrieron las acciones. No es casual que Netflix haya lanzado un divertido teaser para la tercera temporada promoviendo un nuevo centro comercial… pero no de ahora, sino del Hawkins de 1985: se llama Starcourt y será de suma importancia en la trama. Reflejar el hito de los malls estadounidenses, los padres, de alguna forma, de la venta online de hoy día ya que en un mismo lugar estaba todo lo supuestamente necesario para la vida cotidiana, es la gloria misma.

9 . Nuevos roles

Hasta ahora, tres fueron los nuevos nombres que se confirmaron como actores a cumplir roles en la nueva temporada: Cary Elwes (interpretará al Mayor Kline, un político más preocupado por su imagen que por el pueblo), Jake Busey (su rol es el de un periodista del Hawkins Post con cuestionable moral) y Maya Hawke, hija de Uma Thurman y Ethan Hawke (ella será una adolescente cansada de su vida diaria; compañera de Steve en la heladería Ahoy del centro comercial Starcourt).

10 . Lo más importante: el día de su estreno