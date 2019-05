¿Hay alguien mejor que Daenerys para sentarse en el Trono? – Game of Thrones

Tal vez en estos momentos, y con The Bells ya emitido, estés pensando que Daenerys demostró su locura por el poder desde aquella micro charla que tuvo con Jon en The Last of the Stark. Eso de decirle que la única forma de que sean felices es haciendo lo que ella quiere es como de dictador (cosa que de alguna forma repitió al querer besarlo en el último episodio dando entender que era el amor o el miedo lo que dominaría), pero aquí defendemos su postura y estamos con La Madre de los Dragones a muerte.

Ya sus facciones son de una desquiciada por el poder, de alguien que no le importa nada más que quedarse con los Siete Reinos y “liberar”, ya sea matando o sacrificando a todos los pueblos que se le crucen en el camino. Ya no hay rastro alguno de aquella bondadosa Reina que anteponía el interés del pueblo y su bienestar sobre cualquier cosa. Y es que muchos que apostaban por ella para quedarse como Reina de Westeros se han “bajado de su barco” e incluso vieron a Cersei como una mejor opción (¿es en serio?), pero en verdad no hay nadie mejor que Daenerys para ocupar ese puesto.

Ok, repasemos las opciones verdaderas al Trono. para mantener nuestro apoyo a la blonda. Empecemos con Sansa Stark. Seamos sinceros ¿creen que ella pueda comandar los Siete Reinos si no puede ni siquiera con Winterfell sin la ayuda de Daenerys y Jon?. Imposible. Ok, sabe jugar el Juego de Tronos, aprendió mucho de Cersei y hasta sus escenas en Las Criptas de Winterfell nos hicieron recordar a la Lannister, pero sola repetiría la historia de Cersei: una inútil total. Y hablando de Jon, no se merece si quiera ser mencionado en estas opciones después de lo que le hizo a Ghost ( ) pero hay que hacerlo por ser el legítimo heredero. Sin embargo, como dijeron Tyrion y Lord Varis, “él no quiere el Trono“, y eso es importante: ningún gobernante puede hacerlo sin convicción de su espíritu. De otra manera lo haría con desgano, sin felicidad, sin empatía hacia el pueblo.

Pasemos a quien fue la competidora más fuerte que tuvo nuestra Khaleesi, Cersei Lannister, y no para llorarla, sino para analizarla. Ok, ya no está, ya gobernó, y seamos muy objetivos, no lo ha hecho bien. Es más, nos preguntamos seriamente una cosa cosa: ¿cómo en realidad llegó en su momento ahí? Si bien tuvo algún que otro mérito menor, su llegada fue más por sus propios descuidos cuidando a sus hijos, cosa que nos lleva a otro tema: ella nunca quiso el Trono, ella quería a sus hijos en el Trono. Sí, una excelente madre pero una pésima Reina.

Así que, por esfuerzo, por haber sufrido desde el primer momento, por ser pieza importante en la batalla contra los muertos (no olvidemos que sin su ejercito verdaderamente esa pelea estaría a favor de El Rey de la Noche) y por el hecho que ha sacrificado más que nadie en esta disputa (sus dragones, sus amigos, su verdadera esencia) no queda duda que Daenerys Targaryen es la persona de todo Game of Thrones que se merece sentarse en el Trono de los Siete Reinos.