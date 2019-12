¿Hay escena post créditos en El ascenso de Skywalker?

Siempre es bueno saberlo… en especial cuando la película dura 143 minutos (más los 20 de anuncios y trailers que nos obliga a ver el cine turno) y hemos bebido demasiado refresco.

Les informamos que la siguiente nota no contiene spoiler alguno de la nueva película de La guerra de las galaxias.

¿Hay escena post créditos al finalizar o durante los créditos finales de Star Wars: The Rise of Skywalker? Ya vimos la película y te decimos si vale la pena o no quedarte los 9 minutos y medio que duran los créditos finales (amén de escuchar el magnífico score de John Williams).