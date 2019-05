Hay muchas razones por las que debes ver esta hermosa animación de Netflix – The Dragon Prince

Si todavía no te decidiste a empezarla, aquí te damos algunas razones para que lo hagas antes de que llegue su ya confirmada tercera temporada.

The Dragon Prince es una animación de Netflix que ya cuenta con dos temporadas. La serie, que ubica su historia en Xadia , habla sobre un reino donde la magia es algo de todos los días y los seres humanos ven su vida mezclada con la de criaturas diferentes como los elfos y los dragones.

1 . Aaron Ehasz

Uno de los responsables detrás de un ya clásico como es Avatar: The Last Airbender es también una de las mentes maestras que creó The Dragon Prince. Junto a Justin Richmond, Ehasz ha creado esta historia de magia bellísima.