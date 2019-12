Hay mucho más material de Leia que no se utilizó en la película

Uno de los guionistas del film, Chris Terrio, aseguró que hay escenas protagonizadas por Carrie Fisher que nunca vimos. Tranquilos, esto es spoiler free.

En una entrevista con TheWrap, Terrio dijo que lo primero que él y el director JJ Abrams hicieron al escribir The Rise of Skywalker fue determinar cómo completar la historia de Leia: “El comienzo del proceso fue sentarse con el material de Carrie, averiguar qué podría usarse, qué no, dónde funcionaría y cómo lo íbamos a recontextualizar para que funcione en esta historia”.

Esto significa que nada de lo que escuchamos está editado digitalmente y así lo confirma Terrio: “Cada vez que la ves hablando, realmente habla Carrie. No usamos ninguna línea en la cámara que ella no dijo. Era importante para nosotros que cada vez que Leia dijera una línea, realmente era una línea que decía Carrie y que su intención estaba relativamente intacta”.

“Hay muchas cosas que no lograron entrar, de hecho hay una o dos escenas que realmente me gustaron, pero no llegaron al corte final. Sin embargo, era para darle una mayor dinámica a la película y entiendo totalmente las razones por las cuales fueron cortadas“, agregó el guionista. Teniendo en cuenta cómo quedó la película, quizás esas escenas si eran necesarias…