Hay segundas partes que sí son buenas – Narcos: México

A diferencia de otras series sobre historias de narcotráfico, esta producción logra no hacer mártires a sus protagonistas aunque sí pone en foco sus sueños y el miedo que viven en su labor diaria. Principalmente en tres figuras: Félix Gallardo (Diego Luna) el hombre venido a más que está siendo perseguido y sufre de ello; Pablo Acosta (Gerardo Taracena), un narcotraficante que no busca exculparse de lo que hizo, pero que sí sueña con dejar todo atrás por el amor; Amado Carrillo Fuentes (José María Yazpik), el nuevo elemento que sabe que en su camino no hay más y que estando ahí, la muerte o la cárcel es segura.

Esta vez Narcos: México no se va por el entretenimiento fácil ya que es la temporada con menos acción de todas –lo cual en parte podría ser una respuesta cuidadosa a la violencia que existe hoy en día en el país–, pero aún así logra entregar una historia con mayor crecimiento y sólida en todas sus vertientes. Desde su lenguaje para contar la historia, pasando por el diseño de producción (aunque sí encontramos un par de error) y por supuesto el nivel de actuación, donde cada uno de los actores que repiten encuentran una mayor comodidad dentro de su personaje. Además no podemos olvidar las nuevas caras que logran hacer una buena cohesión en la historia, en especial Mariana Treviño, quien demuestra nuevamente el porqué es una de las grandes actrices mexicanas de la actualidad.