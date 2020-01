Hay todavía dos series más de Star Trek en camino

¡Los trekkies deben de estar más que contentos con esta noticia!

Alex Kurtzman, jefe de la franquicia en CBS All Access, develó que todavía hay dos proyectos más del universo de Star Trek en camino. Y no, no incluye la serie sobre la Section 31, que será protagonizada por Michelle Yeoh como Philippa Georgiou.

“Hay dos series live action más que aún no han sido anunciadas”, confesó Kurtzman al portal TrekCore.com.

Por supuesto, aunque aún no hay más información al respecto, sabemos que a los fans les gustaría ver una serie en solitario sobre el Capitán Pike o Spock, tras verlos debutar en la pasada entrega de Star Trek: Discovery.

Kurtzman además adelantó que ya se encuentra trabajando en la segunda temporada de Star Trek: Picard, cuyo estreno de la primera temporada está programado para el 23 de enero.

Recordemos que la franquicia también prepara dos series animadas, una de las cuales será transmitida por Nickelodeon.