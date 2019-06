Hay un detalle sobre el final de Brienne que tal vez te perdiste – Game of Thrones

Tenemos que admitir que aún nos cuesta dejar atrás Game Of Thrones. Sin embargo, a veces es interesante volver a ver los episodios y encontrar nuevos detalles.

Por supuesto, si eres de los fanáticos de hueso colorado de la serie de HBO, tal vez notaste al primer instante que la escena final de Brienne, contiene un interesante detalle melódico.

Cuando Brianne escribe la vida de Jaime Lannister en el Libro Blanco, suena la melodía “I Am Hers, She Is Mine”, que pudimos escuchar previamente en la serie durante la boda de Robb Stark y Talisa Maegyr.

En su momento, los fans creían que solo era una teoría, pero recientemente el compositor Ramin Djawadi confirmó que la selección fue intencional.

“Es solo un indicio de lo que podría haber sido su relación si se hubieran mantenido juntos, si él todavía estuviera vivo. En lo que podrían haberse convertido”, explicó Djawadi a INSIDER.

Sí, es momento de agarrar un pañuelo y llorar.