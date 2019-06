1 . The Terror

La serie de AMC sigue a las embarcaciones Erebus y The Terror en su expedición por el ártico. Mitad historia real, mitad fantasía, tiene un elenco que sorprende en el que no solo podrás encontrar como protagonista a Jared Harris, sino también a Tobias Menzies y Ciarán Hinds. Al igual que Chernobyl, The Terror se caracteriza por su crudeza y por el sabor amargo que nos deja. Además, es un gran momento para verla: la temporada dos llegará el 12 de agosto de este año, con una nueva historia para contar.