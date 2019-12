Hayao Miyazaki apenas ha completado un 15% de su nueva película

Aunque se estimaba que la siguiente película anime del genio Hayao Miyazaki estaría lista para estrenarse antes de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, hoy se antoja imposible.

¿Por qué? En entrevista con Takeru Satoh para el documental Tokyo Miracle Dai-3-Shū: Saikyō Shōhin Anime, el actor y el productor de Studio Ghibli (Toshio Suzuki) comentaron que, en contraste con los tiempos de desarrollo en sus filmes anteriores, Miyazaki está realizando cerca de un minuto de animación al mes.

Esto significa que la adaptación de la novela Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka (How Do You Live?) de Genzaburo Yoshino lleva solamente un 15% de desarrollo… ¡tras 3 años y medio de trabajo!

Como los estudios no han dado fecha límite al cineasta japonés para concluir esta película, es posible que su estreno se lleve mucho más tiempo del estimado.

Y considerando que Miyazaki está a punto de cumplir 79 años de edad… ¡le deseamos mucha salud y larga vida, para lograr ver este prometedor anime!