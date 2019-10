Por fin llegó el día: hoy es el estreno de la muy esperada Watchmen . La nueva adaptación del cómic de Alan Moore y Dave Gibbons llega a la pantalla chica de la mano de HBO y Damon Lindelof , famoso por su participación en series ya icónicas como The Leftovers y, por supuesto, Lost .

Uno de sus puntos más fuertes previo al estreno es su elenco. Encabezado por Regina King , cuenta además con figuras del renombre de Jeremy Irons y Don Johnson . Tras ver los primeros episodios, el liderazgo de Regina King es innegable, quien llena la pantalla con su Angela Abar , un nuevo rostro enmascarado que será quien lidere la investigación contra este grupo extremista que utiliza las máscaras de Rorschach . Imposible que Angela no te deje sin aliento: sus movimientos, su dureza y su afán por saber la verdad nos meterán a todos de cabeza en una historia que no teme darte golpes duros cuando debe. Todo esto acompañado, además, por el misterio que rodea al personaje que encarna Jeremy Irons , quien todos sospechan que se trata de Ozymandias , aunque desde el tráiler mismo nos informan que Adrian Veidt ha muerto.

La serie de HBO que se estrena esta noche no se trata de una secuela, ni de una adaptación al pie de la letra del cómic de Moore y Gibbons , sino más bien de una nueva mirada sobre este universo, creando a partir de él un nuevo testamento, con una historia situada en Tulsa , Estados Unidos , en el 2019 , con Robert Redford como presidente. Allí, los oficiales de la ley deben ocultar su identidad tras máscaras para protegerse de un grupo rebelde, extremista y racista que busca imponerse en este mundo alternativo, pero no tanto. Tulsa será la cuna de una nueva versión del KKK , esta vez El show rescata iconografía de la historia original, resignificándola para contar una nueva historia.

La serie de HBO se destaca, además de por su elenco, por una estética que no pasará desapercibida. Las máscaras y toda su psicología, su asfixia, su anonimato, se grabarán en tus retinas a pocos minutos de empezar a ver el show. Como si esto fuera poco, la decisión de encargarle la banda de sonido a Trent Reznor y Atticus Ross prueba ser más que acertada, ya que la dupla logra crear climas intensos con su música, como ya ha demostrado saber hacerlo en otras producciones.

Si vienes buscando una réplica fiel del cómic de Moore y Gibbons , rápidamente te darás cuenta de que estás en el lugar equivocado. Sin embargo, esta nueva cara de Watchmen no deja afuera a los fanáticos, quienes deberán estar con el ojo atento para encontrar cada detalle que Lindelof y los suyos dejaron por ahí para sorprenderlos. Muchas semillas que se planteaban en las páginas, terminaron cobrando vida en los nueve episodios que conforman la primera temporada de Watchmen , que culminará sus emisiones a mediados de Diciembre.

En sus primeros episodios, Watchmen demuestra porqué es una de las apuestas mas fuertes de HBO en este 2019 que lo tuvo todo: final de Game of Thrones, Chernobyl y hasta Euphoria. La serie creada por Lindelof no deja caer la altísima vara del canal y no solo se mete con uno de los cómics más celebrados por los fanáticos, sino que tampoco teme ocuparse de temas actualmente polémicos: racismo, seguridad y libertad se ponen sobre la mesa de disecciones en este show que, seguramente, dará mucho que hablar.

¿Están listos para Watchmen?