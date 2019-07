HBO comparte la primera imagen de la segunda temporada – My Brilliant Friend

HBO compartió el día de hoy la primera imagen oficial de la segunda temporada de My Brillant Friend, donde podemos ver a las actrices Margherita Mazzucco y Gaia Girace, interpretando a Elena y Lila, respectivamente.

La nueva temporada se basará en el siguiente libro de la historia de cuatro partes escrita por la italiana Elena Ferrante y llevará por nombre My Brilliant Friend: The Story of a New Name.

Coproducida por HBO y RAI Fiction, los nuevos episodios de la serie serán dirigidos por el mismo director de la primera entrega, Saverio Costanzo (Private, The Solitude Of Prime Numbers, Hungry Hearts).

De acuerdo a la sinopsis oficial, en la segunda temporada veremos cómo un encuentro con un conocido de la infancia de ambas, cambiará para siempre la naturaleza de su relación, proyectando a las dos jóvenes a dos mundos completamente diferentes.

Lila se convertirá en una talentosa asistente de ventas en un elegante negocio de zapatos del centro de Nápoles, propiedad de la poderosa familia Solara; mientras Elena continuará obstinadamente sus estudios y se prepara para dejar su ciudad rumbo a la Universidad de Pisa.

Aún no hay fecha oficial de estreno, pero se espera debute a finales de este año o hasta el 2020.

¡Checa abajo la imagen!