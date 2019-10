HBO da luz verde a la nueva serie de Nicolas Winding Refn, ‘Maniac Cop’

¡Buenas noticias para los fans de este director!

HBO y Canal + han dado luz verde a Maniac Cop, la nueva serie de Nicolas Winding Refn (Drive) que es un reboot de la película del mismo nombre de 1988, escrita por Larry Cohen y protagonizada por Robert Z’Dar y Matthew Cordell.

De acuerdo a la sinopsis oficial publicada por Deadline, Maniac Cop se ambienta en Los Ángeles y es contada a través de distintos puntos de vista de los personajes. La trama gira en torno a un asesino disfrazado de policía, posiblemente sobrenatural, que asesina a personas inocentes y culpables, desatando caos y paranoia en las calles de la ciudad.

Refn, quien ya tiene experiencia en la pantalla chica tras el debut de su serie Too Old to Die Young en Amazon Prime Video, servirá como showrunner y director de Maniac Cop junto con John Hyams (Universal Soldier: Regeneration).

La película original tuvo dos secuelas: Maniac Cop 2 en 1990 y Maniac Cop III: Badge of Silence en 1993.