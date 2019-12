Con el éxito de Succession, siendo considerada una de las mejores series del año, era de esperarse que HBO daría luz verde al nuevo proyecto de Adam McKay, quien ahora apostará por mostrarnos el mundo deportivo a través de escuadra de los Lakers en la década de los ’80s.

El proyecto conocido bajo el nombre de Showtime, el cual no es el título confirmado, será producido por Hyperobject Industries, la productora de McKay con la cual HBO firmó un reciente acuerdo para producir contenido durante 5 años.

La historia basada en el libro Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s escrito por Jeff Pearlman, girará en torno al equipo que definió la década de los ’80s dentro y fuera de las canchas, siendo una de las dinastías deportivas más veneradas y dominantes de los Lakers.