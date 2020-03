Después de que HBO abriera su plataforma a series como Swamp Thing, Katy Keene y Doom Patrol, la señal dará espacio a Batwoman, serie que forma parte del Arrowverse, y la cual llegará a Latinoamérica en su canal y no en Warner Channel como se había pensado.

La serie protagonizada por Ruby Rose (Orange is the New Black) estrenará el próximo viernes 17 de abril en punto de las 10 pm (MEX), tomando el lugar que dejará La Cosa del Pantano.

La historia nos presentará a Kate Kane, una joven entrenada y lista para luchar por terminar con el resurgimiento criminal en Gotham City tras la desaparición de Batman. Pero antes de convertirse en el símbolo que la ciudad necesita, ella tendrá que enfrentarse a sus miedos para lograr darle una esperanza a la zona donde vive.