HBO estrena el documental sobre el Barcelona de Pep Guardiola

Toma la Pelota y Pásala debuta hoy a las 22 en HBO y HBO GO.

El largometraje explora como Pep Guardiola armó uno de los mejores equipos de fútbol de de la historia a lo largo de cuatro años, seduciendo a los fanáticos de todo el mundo.

Take the Ball, Pass the Ball es contado de primera mano a través de los jugadores del Barça, que revelan cómo fueron esos cuatro años explosivos de la mano de Guardiola, la emoción de la lucha de Abidal contra el cáncer y muchas cosas más que desconocíamos.

Además, también se explorará la tensa rivalidad entre Guardiola y Mourinho y cómo Messi, uno de los mejores futbolistas que el mundo ha visto, fue casi rechazado del equipo a los 13 años.