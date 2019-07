HBO estrena un documental basado en los abusos cometidos en el equipo olímpico de Estados Unidos

Con una investigación que va más allá de los titulares de periódicos sensacionalistas, At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal, debutará hoy a las 22.

Por más de dos décadas, el Dr. Larry Nassar fue el ortopedista del equipo de gimnasia olímpica de Estados Unidos y doctor en la Michigan State University (MSU). En ese tiempo, abusó sexualmente de cientos de mujeres atletas.

Las acusaciones contra Nassar se acumularon durante años, conforme más y más mujeres jóvenes se acercaron a sus entrenadores, universidades y familias para contar lo que había sufrido. Sin embargo, en el documental se muestra evidencia que sugiere que las autoridades prefirieron defender a Nassar, puesto que omitieron estos reportes.

El documental desnuda al peligroso sistema que ha puesto la victoria deportiva sobre cualquier otra cosa, incluyendo la seguridad de las propias atletas. A través de entrevistas con docenas de víctimas, entrenadores, abogados y periodistas, la producción expone un ambiente en el cual muchas mujeres pasaron su juventud compitiendo por victorias a nivel mundial, mientras sobrevivían en una cultura de abuso solapado que dañó sus vidas.

At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal es dirigido por Erin Lee Carr; sus productores ejecutivos son Sarah Gibson, Michael Cascio, Gerald R. Molen, Nancy Abraham y Lisa Heller; sus productores el Dr. Steven Ungerleider y David Ulich; y la supervisión de producción está a cargo de Sara Rodriguez.