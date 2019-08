HBO GO ya ofrece la opción de descarga en dispositivos móviles

HBO sigue trabajando para traernos los mejores contenidos televisivos y estrenos de películas exclusivos a meses de su paso en carteleras comerciales; además de seguir trabajando en la plataforma de HBO GO, a la cual recientemente, subió la serie completa de Sex and the City.

Pero estas no son las única novedades, ya que a partir del día de hoy, los suscriptores de este servicio de streaming tienen disponible la versión OFFLINE en sus smartphones y tablets para seguir disfrutar del mejor contenido sin necesidad de tener internet.

El servicio de “Descarga” ofrecerá al usuario poder descargar hasta 15 títulos de series o películas por dispositivo con un máximo de tres por cuenta. Cada titulo se puede descargar hasta dos veces, pero esta funcionalidad solo estará disponible después del periodo de prueba gratis.