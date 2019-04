Además de los ya mencionados, casi todo el elenco original está de regreso: Gerald McRaney, Molly Parker, John Hawkes, Paula Malcomson, Robin Weigert, Anna Gunn, Kim Dickens, W. Earl Brown, William Sanderson, Brad Dourif y Geri Jewell.

David Milch, creador de la serie, vuelve a este proyecto y fue el encargado de escribir el guión, mismo que fue dirigido por Daniel Minahan, quien fue encargado de dirigir varios episodios de la serie.

Deadwood: The Movie estrena el próximo viernes 31 de mayo a través de HBO y hasta el momento la filial en Latinoamérica no ha declarado nada sobre su estreno en nuestra región y mucho menos si las tres temporadas de la serie estarán en algún momento en la plataforma de HBO Go.