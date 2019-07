HBO lanzará un nuevo juego inspirado en la serie – Game of Thrones

HBO se ha asociado con Behavior Interactive para lanzar un nuevo juego para móviles titulado: Beyond the Wall .

Beyond The Wall se sitúa varias décadas antes de la línea de tiempo de Game of Thrones, justo después de que el Lord Commander Brynden Rivers desapareciera más allá del Muro.

El vicepresidente de licencias y venta al por menor de HBO, Jeff Peters, dijo en un comunicado: “Ahora que la historia televisada de Game of Thrones está completa, nos complace lanzar una nueva experiencia de juego que ofrecerá a los fanáticos una interacción más profunda con su programa favorito. Beyond the Wall contará nuevas historias, revisará las viejas y ampliará la experiencia de los fanáticos para cualquiera que aún no esté listo para dejar atrás a Westeros”.

“Desde el principio, sabíamos que queríamos traer algo único para los fanáticos de Game of Thrones. Creemos que hemos diseñado una experiencia que combina una narrativa original, una robusta estrategia de recolección y un profundo combate de escuadrones en un juego AAA de próxima generación en dispositivos móviles”, agregó el director creativo de Behavior Interactive, Justin Jones.