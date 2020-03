HBO Max añade más actores al reboot – Gossip Girl

De acuerdo con Variety, HBO Max ha fichado a Whitney Peak (The Chilling Adventures of Sabrina), Eli Brown (Pretty Little Liars: The Perfectionists), Johnathan Fernandez (Lethal Weapon) y Jason Gotay (Love Life) para protagonizar el reboot de Gossip Girl.

Ellos cuatro se han sumado a la actriz Emily Alyn Lind (Doctor Sleep), cuyo fichaje fue recién anunciado esta mañana. Por el momento no hay detalles de los personajes que los cinco actores interpretarán.

El reboot se centrará en la vida de una nueva generación de estudiantes que asisten a los colegios de élite Constance Billard y St. Jude’s, mientras con sometidos a la vigilancia de “Gossip Girl” en la época actual.

Kristen Bell (The Good Place, Veronica Mars) regresará como la voz narradora de los 10 episodios.

Joshua Safran, creador del programa juvenil original, será el encargado de esta nueva serie.