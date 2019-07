HBO no descarta un revival de la icónica serie con Michael Gandolfini como protagonista – The Sopranos

Si eres fan de The Sopranos y esperas con ansias la película precuela, te emocionarás más al saber que existe la posibilidad de una continuación en formato de serie.

De acuerdo al presidente de programación de HBO, Casey Bloys, la cadena no descarta esta idea. Recordemos que actualmente el creador de la serie, David Chase, volverá a este mundo con una precuela cinematográfica que incluirá al joven Tony Soprano, interpretado por el hijo de James Gandolfini, Michael Gandolfini.

“Yo sigo diciendo: Nunca digas nunca. No hay planes ni discusiones al respecto, pero [Michael] es un gran actor, lo tuvimos en The Deuce. Por ahora no hay nada sobre la mesa, pero nos mantendremos abiertos”, dijo Bloys durante la gira de los TCA a Deadline.