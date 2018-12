HBO ordena una nueva serie limitada dirigida por Jean-Marc Vallée

Gorilla and the Bird es el nombre del nuevo proyecto de HBO que tendrá al director de la primera temporada de Big Little Lies y Sharp Objects, Jean-Marc Vallée como director.

La serie limitada está basada en el libro Gorilla and the Bird: A Memoir of Madness and a Mother’s Love escrito por Zack McDermott que cuenta la inspiradora historia del amor incondicional de una madre hacía su hijo con trastorno bipolar.

Zack (el Gorila) es un exitoso abogado defensor en la ciudad de Nueva York que es detectado con trastorno bipolar, enfermedad que lo lleva a tener delirios mentales y comportamiento antisocial que lo llevará a una lucha por recuperar la cordura apoyado de la única persona que no se rindió en su lucha, su madre (el ave).

Vallée fungirá como productor ejecutivo de este proyecto junto a Nathan Ross, Big Beach TV y Free Association, la compañía productora de Channing Tatum. Mientras que Bryan Sipe será el encargado de adaptar la historia a la televisión y fungirá como showrunner.

La serie aún no tiene fecha tentativa de estreno ni elenco.