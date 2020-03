HBO pospone la fecha de estreno de su nueva miniserie – The Undoing

Malas noticias para todos aquellos que esperábamos con ansias el 10 de mayo y no sólo por ser el Día de las Madres, sino por el estreno de la miniserie The Undoing , la cual ha cambiado su fecha de estreno debido a la emergencia sanitaria por el Coronavirus.

The Undoing está basada en la novela “You Should Have Known” de Jean Hanff Korelitz que nos presenta a Grace Sachs (Kidman), una exitosa terapeuta que tiene la vida que siempre soñó a lado de su esposo (Grant) y su pequeño hijo, viviendo en la ciudad de Nueva York. Pero una trágica muerte más la desaparición de su marido cambiarán su vida, y ella tendrá que seguir adelante de la mano de su hijo.

Donald Sutherland, Edgar Ramirez, Ismael Cruz Cordova, Lily Rabe, Noma Dumezweni y Sofie Gråbøl forman parte de esta serie creada, escrita y dirigida por Susanne Bier (The Night Manager).