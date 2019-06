HBO postula el último episodio de la serie para Mejor Guion en los Emmy 2019 – Game of Thrones

¡Estamos sorprendidos!

Los últimos episodios de Game Of Thrones no fueron bien recibidos por la audiencia y críticos, sin embargo, HBO ha decidido postular el controversial episodio final “The Iron Throne”, escrito por D.B. Weiss y David Benioff, para la categoría de Mejor Guion en los premios Emmy 2019.

Por supuesto, aún falta que la Academia de Televisión apruebe y nomine el episodio durante la primera fase que concluye este 24 de junio.

Asimismo, “The Iron Throne” fue postulado para Mejor dirección, junto con los episodios “The Long Night” y “The Last of the Starks”, estos dos dirigidos por Miguel Sapochnik y David Nutter, respectivamente.

La buena noticia es que Kit Harington, Emilia Clarke, Alfie Allen, Pilou Asbaek, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage, Richard Dormer, Gwendoline Christie, Lena Headey, Sophie Turner, Maisie Williams y Carice van Houten han sido postulados para las diferentes categorías en actuación.