HBO presenta el estreno de la nueva película de Hugh Jackman

La película dirigida por Cory Finley se presentó por primera vez en el Festival Internacional de Cine de Toronto del año pasado recibiendo críticas positivas de los asistentes. Mike Makowsky fue el encargado de escribir el guion a partir de una historia basada en hechos reales que se relataron en un artículo del New York Magazine.

Catherine Curtin (Orange Is the New Black), Geraldine Viswanathan (Blockers), Alex Wolff (Hereditary), Kathrine Narducci (The Irishman), Rafael Casal (Blindspotting), Jimmy Tatro (American Vandal) y Ray Romano (Everybody Loves Raymond) son algunos de los nombres que forman parte del elenco de Bad Education.

Esta producción original de HBO Films también estará disponible en HBO Go desde el momento de su estreno en la señal televisiva para disfrutarse en cualquier momento.