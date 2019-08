HBO presenta un documental sobre el 11-S

In the Shadow of the Towers: Stuyvesant High on 9/11 aborda los acontecimientos de ese día fatídico a través de charlas con ocho neoyorquinos que estudiaban en la escuela pública secundaria Stuyvesant, ubicada a solo cuatro cuadras del World Trade Center.

El documental se estrenará el miércoles 11 de septiembre, exclusivamente por HBO y HBO GO. La producción muestra como los atentados del 11 de septiembre de 2001 condicionaron las vidas de los jovenes de la zona. Los alumnos que participan en el documental son Taresh Batra, Catherine Choy, Ilya Feldsherov, Mohammad Haque, Liz O’Callahan, Himanshu Suri, Michael Vogel y Carlos Williams.