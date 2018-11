La Llorona (México), La Cena Maldita (Argentina), Robo de Órganos (Brasil), El Silbón (Venezuela), Pasajera Fantasma (Chile), Chupacabras (Brasil), La Sayona (Venezuela), Gemelas Malditas (Argentina), La Tía Toña (México), Ouija (Brasil), El Almohadón de Plumas (Uruguay) son las 11 historias que complementan esta serie de cortos de duración de 2 a 3 minutos.

Esta serie está producida en Argentina en conjunto con studioFreak, encargados de la animación y de proporcionar los elementos narrativos necesarios para hacer funcionar la serie. Además los fanáticos del género puedes descubrir en cada historia algunos elementos escondidos que hacen referencia a a películas de culto como The Shining (Stanley Kubrick), E.T. (Steven Spielberg) o Village of the Damned (John Carpenter), entre otras.