HBO renueva la serie para una segunda temporada – My Brilliant Friend

¡Muy buenas noticias para los fans de esta serie italiana!

HBO y RAI han renovado My Brillant Friend para una segunda temporada, la cual se basará en el siguiente libro de Elena Ferrante: The Story of a New Name.

La serie narra la historia de Elena y Lila, dos niñas que se conocen en la escuela en la década de los ’50s en Nápoles y cómo su relación de amistad crece al igual que sus conflictos.

Las nuevas actrices Elisa Del Genio y Ludovica Nasti encarnan las versiones jóvenes de Elena y Lila, mientras que Margherita Mazzucco y Gaia Girace, las versiones adolescentes.

Dirigida por Saverio Costanzo, la serie cuenta con ocho episodios en su primera temporada.