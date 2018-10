HBO revela la fecha de estreno oficial de la tercera temporada – True Detective

Llevamos unos días de haber arrancado el último trimestre del año y eso sólo significa una cosa a nivel televisivo: comienzan los avances y detalles para las series y nuevas temporadas que estrenarán el siguiente año. Es así como HBO se adelanta y establece el 13 de enero como la fecha para el estreno de la tercera temporada de True Detective.

Esta vez la tercera parte de la serie antológica creada por Nic Pizzolatto nos llevará a conocer un crimen perpetuado en el corazón del lago de Ozarks. Wayne Hays, interpretado por Mahershala Ali, será el detective encargado de resolver este crimen que todo indica está relacionado a un mismo caso ocurrido años antes. La historia se desarrollará en 3 tiempos diferentes.

La tercera parte de esta serie antológica cuenta con un elenco bastante grande donde resaltan los nombres de Carmen Ejogo (The Girlfriend Experience), Stephen Dorff (Star), Scoot McNairy (Godlees), Mamie Gummer (Castle Rock), Ray Fisher (Justice League), Sarah Gadon (Alias Grace), Emily Nelson (Code Black), Michael Graziadei (Good Girls Revolt), Brandon Flynn (13 Reasons Why), Jodi Balfour (The Crown), Josh Hopkins (Quantico), Deborah Ayorinde (Girls Trip), Rhys Wakefield (The Purge), Michael Greyeyes (Fear the Walking Dead) y Jon Tenney (The Closer).

A continuación puedes ver el pequeño clip con el que HBO y la producción de True Detective confirmaron la fecha de estreno: