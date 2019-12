HBO se queda con las series más googleadas del año en Argentina

Este fue un año repleto de éxitos para la cadena, así que no es de extrañar que dos de sus producciones más famosas lideren el ranking.

Chernobyl, la miniserie que dramatiza la historia de una de las peores catástrofes de la humanidad, ocupó el primer lugar en esa categoría del ranking. La producción fue una de las revelaciones del año, rompió récords de visualizaciones en HBO y fue amada por espectadores y críticos.

El segundo puesto fue para la octava temporada de Game of Thrones, la serie más exitosa de la televisión. A pesar de haber dividido al público, no cabe duda que GOT fue un fenómeno global, por esa razón tiene bien merecido su lugar.

El resto del top 10 en Argentina lo completan El Marginal 3, Campanas en la noche, Pequeña Victoria, Argentina: tierra de amor y venganza, Verdades Secretas, Élite, Stranger Things y El Tigre Verón.