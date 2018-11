He Be Tight. He Be Mean – Ray Donovan

El plan de escape de Mickey y Brunchy tiene un nuevo condimento, llevarse con ellos a Maria (a quien su padre la rapta) para encarar este nuevo camino de fugitivos, donde cambian de vehículo para no dejar tantos rastros, primer destino la casa de la hermana de Mickey donde solo pasaran unas noches (ahí mismo ella se encarga de hacer pasaportes falsos, Bunchy se disfraza de sacerdote para la foto y en tanto el viejo Donovan terminara de limar los últimos detalles), para terminar en Canadá .

De vuelta al trabajo

Fastidioso por la decisión de volver al trabajo (embriagado) le solicita a su jefa un nuevo hogar, vehículo no solo para él sino también para traerse a su mano derecha Lena ; New York el nuevo centro de operaciones se pone en marcha.

Daryll Donovan

La nueva faceta de productor de cine del menor de los Donovan no es tan sencilla como parece, su actor estrella se lo hace notar, no haciéndole caso y tomando cocaína todo el tiempo, cosa que hace perder no solo tiempo de rodaje de su película sino mas bien mucho dinero.

Cuando todo estaba encaminado entre los dos, aparece Mickey en escena, enojado con su hijo, los amenaza y los golpea con su pistola.

Más tarde el viejo le hace un llamado a su tan querido Ray por las buenas nuevas, o mejor dicho las malas nuevas noticias.